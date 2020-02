Ferrovie: dal 1 marzo in Italia il più pesante treno merci della storia di RCCI

24 carri cisterna a pieno carico sono partiti il 14 gennaio dal grande scalo di smistamento di Villach South e hanno raggiunto Trento Roncafort con un carico totale di 2.200 tonnellate trainato da Rail Cargo Carrier Italy.

Sono state effettuate prove di frenata sulla linea Ugovizza-Carnia e prove di avvicinamento su pendenze superiori al sette per mille. Entrambi i limiti sono stati superati positivamente con diverse centinaia di tonnellate. Le telecamere hanno controllato l'accelerazione e il comportamento delle ruote. Le varie condizioni meteorologiche sono state simulate innaffiando le rotaie.

Per le discese Ugovizza-Carnia e Tarvisio-Udine, è stata registrata la pressione principale del tubo dell'aria con un manometro con data logger per dimostrare la conformità alle norme sul metodo a dente di sega da utilizzare. Interessante è stata anche l’analisi sullo stress termico e la possibilità di evitare l'esaurimento dei freni se il freno elettrico dell'unità di trazione non è sufficiente.

La prima prova è stata eseguita in modo ottimale e quindi nulla ostacola la realizzazione, dal 1 marzo, di trasporti più pesanti in Italia per i clienti di ÖBB Rail Cargo Carrier Italy.

Foto ÖBB Rail Cargo Carrier Italy