Ferrovie: due stazioni italiane tra le migliori 10 d'Europa

Il Consumer Choice Center (CCC) ha esaminato le 50 maggiori stazioni ferroviarie d'Europa e le ha classificate in base all'esperienza dei passeggeri, analizzando una combinazione di fattori che vanno da come sono affollate le piattaforme all'accessibilità, dal numero di destinazioni nazionali ed internazionali alla pulizia.

I risultati parlano abbastanza chiaro e, ve lo diciamo subito, l'Italia non ne esce poi troppo male.

I giudici hanno incoronato St. Pancras International di Londra come la migliore stazione ferroviaria d'Europa. Zurigo si è collocata al secondo posto mentre la stazione centrale di Lipsia ha conquistato il gradino più basso del podio ponendosi come la migliore in Germania.

Subito sotto c'è la prima stazione italiana che è quella di Roma Termini seguita, pensate un po', da Monaco di Baviera. La Germania fa tripletta con Amburgo e Berlino pari merito al sesto posto (si parla sempre di stazioni centrali) mentre ottava è la seconda stazione italiana, Milano Centrale. Chiudono la classifica Mosca Kazansky e ancora un impianto tedesco, quello di Francoforte.

A livello di nazioni, dunque, svetta la Germania con cinque stazioni, seguita dall'Italia con due e quindi Gran Bretagna, Svizzera e Russia con una.

Secondo CCC tutte brillano grazie al basso numero di giorni di sciopero, alle diverse destinazioni offerte, all'accessibilità per i passeggeri su sedia a rotelle e alle diverse offerte alimentari e commerciali. In tal senso le stazioni francesi sono state escluse per i troppi giorni di sciopero mentre Roma Termini potrebbe avere una valutazione migliore ma offre solo due destinazioni internazionali contro, ad esempio, le cinquantuno di Lipsia.

Milano Centrale, per contro, ha un'offerta commerciale meno convincente.