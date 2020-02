Ferrovie: visita dei Ministri dei Trasporti d'Italia e Austria e del Commissario ai Trasporti UE ai cantieri di BBT

I Ministri dei Trasporti d’Italia e Austria, Paola De Micheli e Leonore Gewessler, e il Commissario ai Trasporti UE Adina Vălean hanno visitato i cantieri della galleria di base del Brennero, della quale ad oggi sono già stati realizzati 120 chilometri.

Le delegazioni hanno visitato distintamente il cantiere di Wolf a Steinach in Austria e il cantiere del Sottoattraversamento del fiume Isarco presso Fortezza in Italia.

In cantiere gli ospiti sono stati accompagnati dagli amministratori di BBT SE, Gilberto Cardola e Martin Gradnitzer, dal Coordinatore Europeo Pat Cox, dal Presidente del Land Tirolo, Günther Platter, e dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, dal DG di ÖBB Andreas Matthä e dall’AD di RFI Maurizio Gentile, da Herbert Kasser e Lamberto Cardia del CdS di BBT SE.

Il commissario Vălean ha sottolineato la dimensione europea del progetto cui tutta Europa contribuisce e che darà un enorme impulso all'integrazione europea: “Sono molto colpita da questi cantieri; non avrei potuto immaginare le dimensioni di quest’opera se non me ne fossi accertata di persona. Il lavoro fin qui svolto è straordinario ed è il risultato della fattiva collaborazione tra gli Stati.”

Nel corso dei sopralluoghi sono stati illustrati lo stato di avanzamento dei lavori, le misure di salvaguardia ambientale e le prossime tappe dei lavori per la realizzazione della galleria di base del Brennero.