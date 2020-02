Ferrovie: Europa dell'est, dove i treni cascano a pezzi

Chi legge le nostre pagine sa che spesso ci occupiamo di ferrovie dei paesi dell'Europa dell'est.

Ne abbiamo parlato più volte, raccontando la loro situazione anche nei nostri Ferroviaggi. Sull'argomento è intervenuta però nella giornata di oggi anche euronews con un bell'articolo a firma di Marco Carlone al quale Ferrovie.Info ha avuto il piacere di collaborare con diversi filmati.

In esso vengono presi in considerazione i collegamenti ferroviari nei paesi della ex Jugoslavia ma anche in quelli più a oriente, dall'Albania all'Ucraina, passando per Moldova e Romania.

Quella che ne viene fuori è una situazione spesso desolante, in "un settore in Europa dove il solco ormai sbiadito della Cortina di ferro scava ancora oggi un segno profondo tra i due emisferi del Vecchio Continente: la ferrovia".

Vi si trovano storie come quella dell'Albania, dove i treni sono fermi e vengono rubate anche le lampadine dei locomotori, ma anche della Romania dove per percorrere 120 km sono necessarie 2 ore e 58 minuti, a una media di 40 km/h.

E tutto questo non accade in qualche sperduto microstato di un altro continente, ma nella nostra Europa, con alcuni paesi coinvolti che già ne fanno parte e altri che vorrebbero entrarci. Un reportage che fa riflettere e che rende palese che in Italia, pur con molti distinguo, non stiamo poi messi così male.

