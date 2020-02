Ferrovie: Alstom annuncia l'intesa per l'acquisizione di Bombardier

Dopo le indiscrezioni arriva qualche conferma.

Alstom ha annunciato di avere firmato un memorandum d’intesa con Bombardier e Caisse de dépôt et placement du Québec (Cdpq, fondo previdenziale canadese) per l’acquisizione di Bombardier Transportation (divisione attiva nella produzione di treni). A transazione conclusa, ha sottolineato il gruppo francese, Alstom potrà vantare su un libro ordini da circa 75 miliardi di euro e ricavi nell’ordine dei 15,5 miliardi.

Il prezzo per l’acquisizione del 100% delle azioni di Bombardier Transportation sarà compreso tra 5,8 e 6,2 miliardi di euro e sarà pagato tramite un mix di contanti e azioni Alstom di nuova emissione. Cdpq, da parte sua, reinvestirà circa 2 miliardi di euro, corrispondenti al 100% dei proventi dalla vendita della sua partecipazione in Bombardier Transportation e investirà ulteriori 700 milioni di euro in Alstom, a conferma della convinzione nella logica strategica e nel potenziale di creazione di valore dell’integrazione.