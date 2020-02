Ferrovie: la Eurodual di Stadler omologata in Germania

Dopo l'approvazione per il servizio regolare in Francia e Belgio ottenuta alcuni mesi fa, la Eurodual di Stadler è stata ora approvata anche dall'Autorità ferroviaria tedesca (EBA) per poter operare in Germania.

Con un comunicato, Stadler si dice "orgogliosa di annunciare questo importante passo verso l'introduzione di successo delle locomotive bimodali Stadler nella rete ferroviaria tedesca, paese in cui sono già stati vendute oltre 40 Eurodual".

Questa macchina è unica nella sua categoria: una nuova generazione di locomotive bimodali a 6 assi che possono erogare alta potenza in modalità elettrica e Diesel. Questa flessibilità operativa consente agli operatori ferroviari di ottimizzare le proprie rotte di trasporto. Inoltre, queste locomotive ad alte prestazioni possono spostare treni più lunghi e pesanti con un'unica locomotiva, migliorando la redditività dei servizi di trasporto.

Foto Stadler