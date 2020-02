Ferrovie, ripresa la circolazione sulla linea del San Gottardo dopo un incidente

L’incidente avvenuto sui binari questa mattina attorno alle 5.30 tra Lugano e Melide ha provocato lo stop della circolazione dei treni per circa tre ore sulla linea ferroviaria del San Gottardo.

L’interruzione forzata del servizio, nonostante l’introduzione di bus sostitutivi, ha provocato ingenti disagi ai molti pendolari. Numerosi viaggiatori hanno segnalato sui social, di essere in ritardo nonostante il servizio di autobus e gli sforzi fatti per garantire i collegamenti ferroviari a nord e a sud del tratto non percorribile.

Le FFS sono riuscite a garantire la ripresa regolare del servizio intorno alle 8.30, ma perturbazioni e perdite di coincidenze sono proseguite per un paio d’ore. Per consentire ai viaggiatori rimasti bloccati nelle stazioni dati i posti disponibili sui bus e la soppressione di treni, di giungere a destinazione sono stati introdotti collegamenti supplementari.

Complessivamente i problemi hanno riguardato una trentina di convogli. Tre treni a lunga percorrenza sono stati soppressi.