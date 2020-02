Ferrovie: Renato Pozzetto per il Caravaggio di Trenord [VIDEO]

Renato Pozzetto ritorna per Trenord, con il suo sorriso e la poesia del treno.

Esce oggi lo spot realizzato per lanciare l’arrivo dei 176 nuovi treni in Regione Lombardia, che vede Renato Pozzetto protagonista di un viaggio sul nuovo treno, il Caravaggio, entrato in servizio pochi giorni fa sulla linea lombarda Milano-Como.

Sul set (la stazione ferroviaria di Ceriano Laghetto di FNM S.p.A.), insieme ad attori e produzione, nel ruolo di comparsa anche numerosi colleghi di Trenord che hanno collaborato a realizzare il remake della famosa scena, sempre attuale e poetica, del film “Il ragazzo di campagna”.

Foto Trenord