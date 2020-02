Ferrovie: Akiem Group acquisisce il materiale rotabile di Macquarie European Rail

Akiem Group ha annunciato oggi la firma dell'accordo definitivo per l'acquisto dell'attività materiale rotabile di Macquarie European Rail.

La transazione comprende 137 locomotive in servizio presso 21 operatori merci e passeggeri sul continente Europeo e nel Regno Unito, 30 elettrotreni noleggiati al franchising Greater Anglia, nel Regno Unito, 16 autotreni operati da un franchising olandese e 110 vetture. L'operazione sarà pienamente conclusa dopo l'approvazione da parte delle autorità di controllo.

Dal 2016 Akiem Group ha investito nell'acquisto di oltre 200 locomotive, la cui consegna è in corso e si dovrebbe concludere nel 2021. Questo politica di espansione è stata sostenuta, nel 2017, dall'acquisizione di mgw Service, azienda di spicco in Europa nel settore della manutenzione, e dal consolidamento della propria rete europea di rappresentanti locali e servizi integrati per la manutenzione.

L'acquisizione consentirà ad Akiem Group di rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader indiscusso sul mercato del noleggio locomotive in Europa, con la maggiore flotta dell'intero continente. Il nuovo conglomerato sarà proprietario di 600 locomotive operate da 65 clienti diversi nel continente Europeo e, ora, anche nel Regno Unito. Con questa operazione, il Gruppo Akiem intende diversificare la propria offerta e posizionarsi sul segmento del noleggio agli operatori ferroviari del trasporto passeggeri, potenziando il suo know-how per soddisfare le esigenze degli operatori e delle autorità dei trasporti in tutta Europa e, in particolare, in Francia.

Fabien Rochefort, CEO del Gruppo, ha dichiarato: "L'acquisizione dell'attività materiale rotabile di Macquarie European Rail è un'altra pietra miliare per l'espansione europea di Akiem Group, resa possibile grazie alla nuova piattaforma di finanziamento che è stata ultimata lo scorso settembre.

Siamo lieti di accogliere i team di MER in seno alla nostra organizzazione. Il nostro principale obiettivo è servire meglio i nostri clienti grazie a una più ampia presenza geografica e all'offerta globale di materiale rotabile e servizi integrati. Inoltre, l'acquisizione della prima attività treni passeggeri rappresenta un'opportunità per accelerare il nostro posizionamento su questo segmento del mercato nel quadro dei finanziamenti al trasporto ferroviario passeggeri in Europa e della liberalizzazione del mercato francese".