Ferrovie: avanti con le operazioni di rimozione del Frecciarossa

Proseguono anche oggi le operazioni di rimozione del Frecciarossa dai binari dell’Alta Velocità al PM Livraga.

I primi due elementi dell'ETR 400 n.21 sono stati tolti dai binari ieri mentre a partire da oggi i lavori proseguiranno per i restanti cinque che ancora rimangono da rimuovere.

Secondo quanto riportano diversi media citando il capocantiere, sarà rimossa una o al massimo due carrozze nella giornata di oggi e per liberare completamente i binari della AV Milano - Bologna ci vorrà una settimana. Come abbiamo visto la scelta dei tecnici è stata quella di iniziare dagli elementi intermedi e di occuparsi solo successivamente di quello di testa dove hanno perso la vita i due Mastri.

Intanto si fanno ipotesi sul destino del Frecciarossa 1000. Stante il fatto che l'unità di testa è irrecuperabile, dalle immagini viste ieri durante le operazioni di recupero anche le successive due sembrano troppo danneggiate per tornare in servizio regolare. In tal senso le voci che le vedono dirette a un sito in Ancona farebbero pensare poi a un successivo inoltro a demolizione.

Discorso diverso per le altre unità che si sono adagiate nell'interbinario per le quali probabilmente si valuterà un recupero presso la Hitachi Rail di Pistoia che questi mezzi li ha costruiti e li conosce a memoria. Quel che è possibile, ma vale la pena ribadire che siamo nel campo delle ipotesi, è che con la linea produttiva riaperta per la realizzazione di altri 14 ETR 400 destinati all'estero, si proceda anche con la ricostruzione dei primi tre andati perduti a Livraga.

L'alternativa, del resto, è meno allettante, ossia tenere i rotabili sanati come scorta in caso di danni anche di bassa entità ad altri convogli. Visto che si tratta di treni nuovi, tuttavia, a nostro modo di vedere questa ipotesi resta la meno probabile.