Ferrovie: a Lamezia Terme la prima tappa del Treno Verde di Legambiente

Oggi alle ore 11 avverrà l’inaugurazione del Treno Verde in sosta al binario 1 della stazione centrale di Lamezia Terme.

Riparte dunque dalla Calabria la storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Un’edizione quella del 2020 che, come abbiamo visto nei giorni scorsi, avrà come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista sarà in sosta domani, lunedì 17 e martedì 18 febbraio al binario 1 della stazione centrale di Lamezia Terme. Le quattro carrozze espositive saranno, come sempre, aperte la mattina per le scuole prenotate mentre dalle 16 alle 18.30 l’ingresso è libero. Al taglio del nastro, parteciperanno attivisti ed esponenti di Legambiente, delle istituzioni locali, di Arpacal, Isac, CNR Calabria e CIA Calabria. Nel pomeriggio, a bordo della quarta carrozza, spazio al workshop “La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!”, a cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Oltre che dalle visite delle scuole di Lamezia, nella mattinata di martedì 18 febbraio sarà protagonista il flash mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”. L’appuntamento è per le 9:30 di fronte la stazione centrale.

Alle 11:30 si tornerà a bordo del convoglio ambientalista, per la conferenza stampa di presentazione del bollettino climatico dedicato alla città di Lamezia Terme e per la consegna del premio “Nemico del clima”. All’incontro con i giornalisti parteciperanno la portavoce del Treno Verde Katiuscia Eroe, la direttrice di Legambiente Calabria Caterina Cristofaro, il sindaco della città Paolo Mascaro (in attesa di conferma) e l’assessore comunale all’ambiente Franco Dattilo. La chiusura della tappa calabrese sarà affidata, alle 16:30, allo street artist Antonio Saladino, che realizzerà su tela un’opera con colori acrilici sul tema dei cambiamenti climatici.

Treno Verde 2020 – Il programma a Lamezia Terme – Stazione centrale – Binario 1

Lunedì 17 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Inaugurazione della tappa e presentazione della campagna “Change Climate Change”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Domenico Pappaterra, Direttore Generale Arpacal

Elenio Avolio, CNR ISAC Lamezia

Francesco Belmonte, Direttore CIA Calabria

Francesco Carluccio, Area Tecnica Consorzio Ricrea

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 17 – Workshop “La #Rievoluzione Energetica: il futuro è rinnovabile!” A cura di Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente

Martedì 18 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 9:30 – Flash Mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”, davanti la Stazione Centrale

Ore 11:30 – Conferenza stampa di presentazione del “Bollettino Climatico” del Treno Verde e premio “Nemico del Clima”

Partecipano:

Katiuscia Eroe, Portavoce Treno Verde

Caterina Cristofaro, Direttrice Legambiente Calabria

Paolo Mascaro, Sindaco Lamezia Terme (in attesa di conferma)

Franco Dattilo, Assessore Ambiente Comune Lamezia Terme

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo

Ore 16.30 – “Antonio Saladino e il clima”. Lo street artist Antonio Saladino realizza un’opera sui cambiamenti climatici

Per coloro che sono più interessati al treno in quanto tale, si tratta della medesima composizione già vista gli anni passati, con le quattro vetture dedicate più il bagagliaio. Nel primo viaggio la trazione è stata affidata alla E.403.003.