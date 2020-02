Ferrovie: Roma - Reggio in 4 ore, le perplessità dell'Associazione Ferrovie in Calabria

Quattro ore da Reggio Calabria Centrale a Roma Termini in treno.

Questo è quanto annunciato dal Premier Giuseppe Conte, facendo eco al Ministro dei Trasporti Paola De Micheli che qualche settimana fa, in Calabria, ha annunciato lo stanziamento da parte del Governo di 3 miliardi di Euro per l'Alta Capacità tra Salerno e Reggio Calabria.

"Scendere da 5 a 4 ore tra lo Stretto e la Capitale, a bordo di un treno Frecciargento, è possibile, anche sul tracciato attuale". Quello che però non convince l'Associazione Ferrovie in Calabria, "è la cifra stanziata. 3 miliardi di Euro - scrivono sul loro sito - non basterebbero per la sola variante Sapri-Ogliastro, la cui costruzione sarebbe imprescindibile per una così spinta velocizzazione.

Da sola, tale variante, ridurrebbe i tempi di percorrenza di circa 15 minuti, ma costa circa 3,7 miliardi di Euro. Come recuperare gli altri 45 minuti? Con quali interventi, ed a questo punto, con quali risorse aggiuntive? Ovviamente sono nostre semplici riflessioni: attendiamo però un report dettagliato da parte del Governo e del MIT, su quali saranno nello specifico gli interventi che, con 3 miliardi, abbatteranno i tempi di percorrenza di un'ora sulla Ferrovia Tirrenica Meridionale".