Ferrovie, Conte: "Roma - Reggio Calabria in treno in 4 ore"

Il Sud non è una causa persa, da qui riparte tutto il Paese.

Questa in estrema sintesi la dichiarazione del premier Giuseppe Conte parlando all’Istituto Superiore F.Severi di Gioia Tauro per presentare il Piano per il Sud.

“Il rilancio del Sud non può non passare per le infrastrutture: sono previsti 33 miliardi di investimenti in opere appaltabili entro il 2021. Abbiamo un contratto di programma Anas – Rfi molto corposo”.

“Abbiamo un progetto concreto, Roma-Reggio Calabria sono 700 chilometri, Roma-Torino 690, perché se vado a Torino ci devo impiegare poco più di quattro ore e a Reggio cinque? Stiamo lavorando per portare il tempo di percorrenza dei treni a quattro ore e stiamo lavorando sulla qualità dei servizi. Abbiamo stanziato 3 miliardi per l’alta velocità anche al Sud con alcuni snodi fondamentali. Il 10 marzo De Micheli sarà in Calabria per inaugurare il terzo lotto della statale Jonica”.