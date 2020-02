Ferrovie, Germania: DB Regio ordina a Siemens 18 convogli Mireo

DB Regio ha ordinato a Siemens 18 convogli Mireo da tre elementi per il servizio nella rete regionale di Lausitz negli stati di Brandeburgo e Sassonia.

Il 17 dicembre 2019, DB Regio si è aggiudicato l'appalto per la rete Lausitz dal Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) per conto dello Stato di Brandeburgo e dalla Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL).

I 18 nuovi convogli Mireo da tre elementi di Siemens Mobility hanno 180 posti, maggiore comfort per i passeggeri e accesso senza barriere. L'ordine include un elevato numero di funzionalità, tra cui WLAN, stazioni di ricarica per e-bike, illuminazione a risparmio energetico, prese di corrente con porte di ricarica USB integrate, ricarica induttiva ai tavoli con sedili vis-à-vis e sezione di prima classe premium.

Il segretario di stato Rainer Genilke del Ministero delle infrastrutture e della pianificazione del Brandeburgo ha commentato: “Questa è una buona notizia per la regione di Lausitz. Con i nuovi Mireo, otteniamo treni più moderni e di qualità superiore, che è esattamente quello che avevamo previsto nel processo di gara nel 2019. Inoltre, aggiungeremo più chilometri-treno sulla rete e riorganizzeremo il servizio nella regione dal Brandeburgo meridionale alla Sassonia. Intraprendendo questi sviluppi nel settore dei trasporti, sosterremo i cambiamenti strutturali nella regione di Lausitz".

Joachim Trettin, CEO di DB Regio AG, Regio Nordost, ha dichiarato: “Il contratto per la rete Lausitz con questi nuovi treni segna un grande successo. I nuovi treni offriranno ai nostri passeggeri un livello di comfort e praticità di molto migliorato: caratteristiche come WLAN, porte di ricarica USB e persino stazioni di ricarica per e-bike aumenteranno chiaramente l'attrattiva del trasporto pubblico nel Brandeburgo e in Sassonia".

Susanne Henckel, amministratore delegato della Verkehrsverbundes Berlino-Brandeburgo: “Siamo davvero entusiasti dell'ultima generazione di treni previsti per la regione di Lausitz. Miglioreremo ulteriormente gli standard già di alta qualità nel trasporto regionale e i nostri passeggeri possono aspettarsi treni moderni, attraenti e affidabili".

“Siamo lieti di essere stati incaricati di costruire i nuovi treni per la rete Lausitz. Con questo ordine, il numero di Mireos aumenterà a quasi 180 set di treni! Mireo è la nostra piattaforma regionale e per pendolari intelligente e collaudata, che combina economia e sostenibilità per l'intero ciclo di vita del treno e consente un maggiore comfort dei passeggeri attraverso numerosi extra come opzioni di ricarica induttiva, WLAN e comodi posti a sedere", ha affermato Sabrina Soussan, CEO di Siemens Mobility.

I nuovi treni Mireo copriranno 4,3 milioni di treni-chilometri all'anno e opereranno sulle seguenti rotte:

RB11 Frankfurt (Oder) - Cottbus - Finsterwalde - Falkenberg (Elster)

RB49 Cottbus - Ruhland - Elsterwerda-Biehla - Falkenberg (Elster)

RE10 Frankfurt (Oder) - Cottbus - Falkenberg (Elster) - Eilenburg - Lipsia Hbf

RE10V Cottbus - Lipsia Hbf

RE13 Cottbus - Senftenberg - Elsterwerda

Siemens Mobility sta costruendo i 18 Mireo nel suo stabilimento di Krefeld, in Germania, e sta pianificando di consegnare i treni a partire dall'autunno 2022. La messa in servizio dei treni avverrà tra ottobre 2021 e novembre 2022 e il servizio passeggeri dovrebbe iniziare nel tardo 2022.