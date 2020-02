Ferrovie: anche Cosco si prepara ad arrivare sui binari italiani

Un nuovo ingresso nel mondo del trasporto merci italiano sarebbe all'orizzonte.

Ne dà notizia Trasporto Europa e riguarda Cosco.

“Abbiamo una nostra impresa ferroviaria che si chiama OceanRail Logistics, interamente controllata dal gruppo Cosco, che già opera servizi ferroviari dal porto del Pireo, in Grecia, e da quello di Rijeka, in Croazia, verso Belgrado e Budapest”, spiega al Portale del Trasporto e Logistica il general manager di Cosco in Italia, Marco Donati.

“Ora siamo pronti a investire sull’Italia e, più nel dettaglio, guardiamo a servizi intermodali dai porti di Trieste, Genova e Vado Ligure”. Con queste parole, il dirigente annuncia l’ingresso diretto sulla rete ferroviaria della Penisola per il trasporto di container.

Foto di GeorgHH [CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]