Ferrovie: disastro del Frecciarossa, indagato l’amministratore delegato di Alstom

Si allarga l'indagine sull'incidente di Livraga.

L'amministratore delegato di Alstom Ferroviaria Michele Viale risulta indagato dalla procura di Lodi per il deragliamento del Frecciarossa 1000 di giovedì scorso.

Si tratta del settimo indagato, dopo i cinque addetti alla manutenzione con l'ipotesi di reati colposi e dopo RFI, indagata per responsabilità amministrativa. La società avrebbe prodotto una parte dell'attuatore dello scambio incriminato di aver causato l'incidente, sul quale i consulenti della procura hanno evidenziato un'anomalia elettrica.

"Stiamo vagliando altre posizioni". A dichiararlo è il procuratore della Repubblica Domenico Chiaro dopo aver diramato un alert di sicurezza in seguito alla scoperta che lo scambio numero 5, quello "incriminato" per aver fatto deragliare l'ETR 400 n.21, presentava un problema elettrico.

Il direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie Marco D'Onofrio ha spiegato infatti, durante l'audizione in commissione Lavori Pubblici del Senato, che "ieri sera è pervenuta una comunicazione da parte della procura, a seguito del rilevamento di un difetto interno all'attuatore. Sono state fatte delle prove in campo e sembra che ci sia un'inversione dei cablaggi interna al dispositivo che si è andato a sostituire".