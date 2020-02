Ferrovie: per TUA gara per il noleggio di 4 elettromotrici binate

La Società unica abruzzese di trasporto (TUA) si attiva per "nuovi" treni.

La compagnia ferroviaria rende infatti noto oggi che intende procedere all'eventuale noleggio di 4 elettromotrici binate per un periodo di 6 anni.

L'importo base dell'asta per offerte a rialzo è di 90.000,00 euro all'anno per cadaun veicolo, oltre IVA.

La manifestazione d'interesse, che vede come termine per la ricezione delle domande di partecipazione le ore 13:00 del prossimo 29 febbraio, non vincola TUA in quanto ha l'unico scopo di prendere atto della disponibilità di soggetti interessati ad essere invitati a presentare l'offerta.