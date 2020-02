Ferrovie: invio a Foligno per due E.444R "Tartaruga" [VIDEO]

La seconda vita delle E.444R potrebbe essere iniziata oggi.

Nella mattinata, infatti, le E.444R.005 e .046 sono state trasferite da Milano a Foligno per mezzo della E.646.158, con in composizione anche alcune vetture storiche in Grigio Ardesia.

L'entrata nelle esperte Officine dovrebbe essere propedeutica a una revisione per le due macchine destinate al parco rotabili storici di Fondazione FS Italiane.

Non è ancora chiaro tuttavia al momento se ci sarà anche un intervento sulla livrea con il ripristino di quella originale. Ricordiamo che lo scorso aprile un sondaggio sulla pagina Facebook di Fondazione FS aveva visto vincere la cromia d'origine (mai peraltro avuta) per la E.444R.005 mentre per la .046 si è sempre parlato di ritorno all'antico.

Vedremo nelle prossime settimane cosa sarà stato deciso. Per prima cosa se le due "Tartaruga" saranno restituite con modifiche alla livrea e in questo caso quali colori indosseranno.

Video di Guido Chipa