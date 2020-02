Ferrovie, Svizzera: dopo tre mesi EasyRide conta già 500.000 utenti e più di un milione di viaggi

L'applicazione EasyRide è partita con il piede giusto.

Tre mesi dopo l’introduzione del ticketing automatico nell’app Mobile FFS, EasyRide registra mezzo milione di utenti e più di un milione di viaggi. Stando alle FFS, nei prossimi anni l’importanza del ticketing elettronico come canale di vendita è destinata ad aumentare.

Il ticketing elettronico risponde a un’esigenza dei clienti. Da quando la funzione è disponibile nell’app Mobile FFS, oltre 500.000 clienti delle FFS si sono registrati su EasyRide e oltre 1.200.000 viaggi sono stati fatturati con il ticketing automatico.

Con EasyRide i clienti non devono fare altro che effettuare il check-in all’inizio del viaggio e il check-out una volta arrivati a destinazione. EasyRide riconosce la tratta percorsa e acquista automaticamente il biglietto adeguato, tenendo conto degli abbonamenti del viaggiatore – e sempre al prezzo più vantaggioso. Se ad esempio il prezzo della tratta percorsa in un giorno supera quello di una carta giornaliera, sarà fatturata la tariffa più conveniente, ovvero quella della carta giornaliera.

Con EasyRide, i clienti apprezzano la facilità con cui è possibile acquistare i biglietti. A fronte del mezzo milione di utenti, da novembre 2019 le richieste dei clienti si sono mantenute su un livello contenuto. È stato chiesto soprattutto come mai la ricevuta d’acquisto viene inviata solo dopo due giorni. Questo intervallo è necessario per permettere a EasyRide di considerare tutte le varianti per calcolare la tariffa più conveniente per il viaggio.

EasyRide è pensata per i clienti che non possiedono un AG, ma che desiderano comunque utilizzare i trasporti pubblici in tutta comodità, senza doversi preoccupare dei confini delle zone o delle disposizioni tariffarie. Per utilizzare EasyRide, è necessario disporre di un login SwissPass e memorizzare un mezzo di pagamento nell’app Mobile FFS. EasyRide si basa sulla tecnologia di FAIRTIQ.

Le FFS punteranno anche in futuro sia sulla consulenza personalizzata che sui canali digitali. L’azienda, infatti, investe continuamente nell’ammodernamento dei suoi Centri viaggiatori. Con il ticketing automatico, le FFS offrono ai clienti un interessante complemento ai canali di vendita come gli sportelli, i distributori automatici di biglietti o i canali digitali.

Le FFS prevedono che il nuovo canale di vendita del ticketing elettronico sia destinato a crescere in futuro. Anche se i canali di vendita digitali diventano sempre più popolari, anche in futuro rimarrà possibile viaggiare in forma anonima senza doversi registrare.

La fiducia della clientela in materia di trattamento dei dati rappresenta una priorità assoluta per le FFS. L’azienda garantisce la protezione dei dati e li utilizza esclusivamente per offrire un valore aggiunto ai clienti. Le FFS non vendono i dati dei clienti. L’utente può limitare o rifiutare (opt-out) in qualsiasi momento il trattamento dei suoi dati personali non anonimizzati per scopi di marketing. Inoltre, deve dare il suo esplicito consenso per i servizi che implicano la raccolta di dati personali.

Tutte le informazioni in merito a «» per iPhone e Android sono disponibili al sito ffs.ch/mobile. Maggiori informazioni riguardo a