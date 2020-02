Ferrovie, Milano-Seveso: al via i lavori per il terzo binario fino a Cusano-Cormano

Inizieranno lunedì 17 febbraio e si concluderanno a fine dicembre 2021 i lavori di potenziamento della ferrovia tra le stazioni di Affori, Bruzzano e Cormano/Cusano e la chiusura del passaggio a livello di via Oroboni nel quartiere di Bruzzano.

L’intervento consente di aggiungere una nuova linea ferroviaria suburbana, la S12 Melegnano-Varedo, che permetterà di portare la frequenza complessiva dei treni S nelle stazioni di Affori, Bruzzano, Cormano/Cusano, Paderno Dugnano, Palazzolo Milanese e Varedo da un treno ogni 20 minuti a un treno ogni 10 minuti.

Oltre al terzo binario verrà realizzato un sottopasso ciclopedonale al posto dell’attuale passaggio a livello di via Oroboni.

Dall’inizio dei lavori, lunedì 17 febbraio, l’attuale passaggio a livello di via Oroboni verrà chiuso definitivamente al traffico automobilistico, mentre sarà sempre possibile il passaggio pedonale e ciclabile fino alla conclusione dei lavori prevista per fine 2021 con l’apertura del nuovo sottopasso ciclopedonale di via Oroboni.

Secondo le richieste del Comune di Milano con i lavori al terzo binario verrà realizzata la nuova connessione ciclopedonale tra l’incrocio Scherillo/Reno e via Galliano, abbreviando significativamente il percorso che i cittadini di Bruzzano oggi fanno per raggiungere la M3 Affori Fn.

Durante i lavori, saranno prevedibili disagi per i cittadini nelle vie interessate dai cantieri, ma il risultato permetterà di realizzare un potenziamento del servizio ferroviario di questa linea atteso da molti anni, per favorire l’utilizzo del treno per i cittadini dei comuni di Cormano, Cusano, Paderno, Palazzolo, Varedo.