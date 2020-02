Ferrovie, nuovo Coronavirus, Borrelli: “Pronti a controlli sui treni se necessario”

“Se ci sarà bisogno, siamo pronti”, ha detto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Si dichiara preparato, il commissario per la gestione dell’emergenza Coronavirus, che in un’intervista al Corriere difende la scelta di bloccare i voli con la Cina: “La nostra priorità è la salute dei cittadini e in questo modo la tuteliamo. Altri hanno fatto scelte diverse ma questo non ci condiziona, la guardia deve rimanere alta”.

“La situazione - spiega - è in continua evoluzione e noi abbiamo pianificato interventi in tutti gli scenari possibili”. Controlli nelle stazioni? “Se ci sarà bisogno, siamo pronti”.

Nei giorni scorsi si è scoperto che una famiglia di Taiwan, risultata poi positiva al nuovo Coronavirus, e che era in Toscana in vacanza, ha effettuato diversi spostamenti con il treno, in particolar modo lungo la Firenze-Empoli-Pisa.