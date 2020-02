Ferrovie: treno Roma-Viterbo ATAC si stacca in movimento, sindacati e associazioni chiedono sicurezza

Nei giorni scorsi un treno della Roma - Viterbo gestita da ATAC avrebbe subito un distacco delle vetture in movimento, col teno per fortuna vuoto.

La notizia è rimasta per giorni non confermata ma ieri i sindacati hanno spedito un fonogramma ai vertici della municipalizzata e in particolare al responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza Ferroviaria che lascia pochi dubbi sull'accaduto.

Nel documento è ricostruita la dinamica: il treno, «che rientrava fuori servizio nell'impianto di Acqua Acetosa», durante la «manovra per il ricovero si è spezzato». In sostanza, c'è scritto ancora, «la barra di accoppiamento si staccava con la conseguente separazione del convoglio».

Proprio per tutelare «l'incolumità del personale e dei viaggiatori», ora i sindacati chiedono «l'immediata verifica degli organi di attacco di tutti i treni della ferrovia Roma- Viterbo».

Anche l'associazione TrasportiAmo ha chiesto «una presa di posizione da parte dell'azienda», perché, sostiene, «i pendolari hanno il diritto di conoscere le dinamiche e, soprattutto, le cause tecniche che hanno causato il cedimento dell'organo di accoppiamento del convoglio». ATAC dal canto suo, almeno fino a ieri sera non è intervenuta pubblicamente.