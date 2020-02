Ferrovie, Valle d’Aosta: rinnovate le agevolazioni per over 65 e persone con disabilità

La Regione Valle d’Aosta ha rinnovato anche per il 2020 le agevolazioni tariffarie che prevedono gratuità e sconti fino al 50% per gli Over 65 e per le persone con disabilità e loro accompagnatori.

Le agevolazioni valgono per viaggi all'interno della regione e per tratte sovraregionali sulla linea Pre S. Didier - Torino. Sono quindi escluse le tratte interne alla regione Piemonte.

Restano invariate caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte della regione Valle d’Aosta, necessarie per l’acquisto di biglietti e abbonamenti a tariffa agevolata.

Fonte FS News