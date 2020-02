Ferrovie: venerdì 14 primo treno diretto sperimentale Gargano-Bari

Venerdì 14 febbraio ci sarà la prima corsa sperimentale del treno diretto di Ferrovie del Gargano da Foggia a Bari Centrale.

Con l'avvio del collegamento si materializza la interoperabilità delle linee ferroviarie in Puglia, rendendo di fatto possibili treni diretti da e per il Gargano per ogni parte della regione.

A breve ci saranno ulteriori sviluppi che coinvolgeranno le altre compagnie ferroviarie che operano in Puglia e che saranno illustrati nell'occasione.

L'assessore ai Trasporti Giovanni Giannini salirà sul treno n. 34653 di Ferrovie del Gargano proveniente da Foggia venerdì 14 alle ore 11.47 nella stazione di Bari Santo Spirito.

Giannini sarà comunque presente in stazione a Bari Santo Spirito alle ore 11.30. Il treno arriverà a Bari Centrale alle ore 11.59 al binario IV Ovest, dove sarà atteso dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e si terrà l'incontro con la stampa.