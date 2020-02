Ferrovie: nuova stazione AV a Parma? Servono 80 milioni di euro

In Consiglio comunale si torna a parlare della possibilità di costruire una nuova stazione dell'Alta Velocità a Parma.

Lo ha fatto l'assessore ai Lavori pubblici Michele Alinovi rispondendo in aula al consigliere Fabrizio Pezzuto. Dopo aver ricordato quanto già ottenuto a livello di nuovi treni Frecciargento e quanto promesso dal ministro De Micheli solo poche settimane fa, Alinovi ha ribadito che l’Alta Velocità è un "tema urgente" e che l’Amministrazione comunale, “dopo il 'treno' perso anni fa quando per la fermata Mediopadana è stata scelta Reggio Emilia, è oggi in grado di riprendere il filo del discorso”.

Secondo Alinovi, per una nuova fermata in linea servirebbero, stando alle prime stime, dai 70 agli 80 milioni di euro.

“Una cifra che può essere considerata altissima o bassissima” ha dichiarato l’assessore.

Con riferimento ai 50 milioni necessari per collegare la Cispadana dall’Asolana al ramo tronco della Tibre, per una “infrastruttura su ferro dal punto di vista economico si tratta di un importo assolutamente conveniente”. I fondi necessari potrebbero arrivare dal MIT e da FS.

L'articolo integrale sull'edizione on line della Repubblica.

