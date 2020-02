Ferrovie, Roma: proseguono le prove tecniche per la riapertura di Vigna Clara

Sono regolarmente iniziate le corse di prova propedeutiche a una eventuale riapertura della stazione di Vigna Clara a Roma.

In questi giorni il TAF n.41 è impegnato in test per valutare rumori e vibrazioni.

“Il treno di riferimento per le misure dovrà replicare le condizioni effettive di esercizio e verrà zavorrato per simulare condizioni di esercizio standard (carico per asse)” – hanno spiegato da Rete Ferroviaria Italiana.

Si dovranno percorrere almeno 15 passaggi utili nel tratto oggetto di monitoraggio a velocità e condizioni di effettivo esercizio. La velocità del treno di prova è stata fissata sulla base dei valori di targa della linea, in funzione anche della localizzazione delle sezioni di rilievo.

Cinque sono le palazzine di Vigna Clara e Fleming che ospitano le strumentazioni: i condomini individuati in via della Motonautica, via Pompeo Neri, via Cesare Ferrero di Cambiano e via Belloni.

"Affronteremo e risolveremo insieme tutte le questioni riguardanti il rumore, le vibrazioni, i parcheggi e il vicino mercato. Una cosa è certa: se vogliamo che la nostra città stia al passo delle altre capitali bisogna accettare i cambiamenti e portare avanti progetti importanti come questo" – ha commentato il Sindaco di Roma, Virginia Raggi"

Ricordiamo che la stazione di Vigna Clara a Roma, inaugurata nel 1990 non è mai sostanzialmente entrata in funzione per i ricorsi di alcuni abitanti che lamentano problemi di vibrazioni ai loro palazzi.

Foto Aldo Saetta