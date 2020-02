Ferrovie: trenta milioni per i lavori sulla linea Rieti-Terni

Buone notizie per la datata linea ferroviaria Rieti-Terni che sarà finalmente elettrificata e velocizzata grazie a un intervento di 30 milioni di euro di RFI.

La metà sono già finanziati e quindi immediatamente spendibili e la società sta ultimando lo studio di fattibilità. Successivamente si passerà alla fase progettuale i cantieri verranno aperti entro l’anno per dare attuazione alla prima fase realizzativa.

Il tracciato da Rieti a Terni verrà in parte modificato per permettere l'innalzamento della velocità a 100 chilometri orari accorciando così notevolmente i tempi di percorrenza. Verranno anche adeguate le stazioni per permettere ai treni di entrare e uscire con più celerità.

Infine, sono previsti nuovi marciapiedi e sottopassi nelle stazioni di Stroncone, Marmore, Greccio, Contigliano e Rieti e la rimozione di 8 passaggi a livello. Nel piano degli interventi sono compresi anche i lavori di adeguamento sismico di ponti e gallerie nell'intera tratta, posta in una zona spesso soggetta a terremoti.

Lavori importanti verranno realizzati anche alla stazione di Rieti dove, oltre a un miglioramento dell’edificio, verrà realizzato un parcheggio di lunga sosta con un sottopasso che lo collegherà ai binari.