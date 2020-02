Ferrovie, Cina: treni disinfettati contro il Coronavirus

Sembrano scene da film, eppure non è così.

In Cina il Coronavirus fa paura e anche le ferrovie si adeguano alla situazione.

Per fronteggiare l'emergenza, al fine di prevenire e controllare la nuova polmonite correlata proprio al Coronavirus e salvaguardare la salute dei passeggeri, personale specializzato deve disinfettare tutti i treni per garantire che tutti i convogli in partenza siano disinfettati.

Dalle immagini pubblicate sui social si vedono operatori con tute protettive disinfettare i convogli internamente, inclusa la cabina del personale di macchina.

Una situazione non facile e per la quale speriamo si trovi presto una soluzione definitiva.