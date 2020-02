Ferrovie: l'uragano Sabine blocca i treni in Germania

A causa del forte vento e delle numerose interruzioni causate dalla tempesta "Sabine", Deutsche Bahn ha deciso di fermare gradualmente tutti i treni a lunga percorrenza in tutta la Germania.

Come se non bastasse, il trasporto regionale di DB nel Nord Reno-Westfalia è stato sospeso. Anche in altre regioni della Germania, la tempesta sta provocando restrizioni nel traffico regionale. Diverse linee sono bloccati o in ogni caso le velocità massime vengono ridotte e portano a tempi di percorrenza più lunghi.

Il focus delle restrizioni è attualmente nella Germania nord-occidentale e occidentale.

Secondo le previsioni meteorologiche, la tempesta dovrebbe estendersi anche in altri stati federali. Nel corso della serata, sono possibili interruzioni e limitazioni nel traffico ferroviario anche in altre regioni del paese.

DB fa tutto il possibile per fornire ai passeggeri il miglior supporto possibile e le informazioni nelle stazioni ferroviarie e per questo motivo ha rafforzato il personale.