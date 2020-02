Ferrovie: per il Frecciarossa deragliato l'ipotesi di un contatto invertito sullo scambio

Si delinea un potenziale scenario per l'incidente al Frecciarossa di Livraga.

Lo rende noto Il Giorno nella sua edizione online odierna.

"La parte elettrica che permette la chiusura del binario potrebbe essere stata montata al contrario dagli operai Rfi che stavano effettuando la manutenzione".

Per questo, secondo un esperto tecnico riportato dal quotidiano on line, giovedì notte la centrale operativa AV di Bologna non avrebbe rilevato sulla linea nessuna anomalia particolare, concedendo il via libera al Frecciarossa 9595.

"Per chi lavora nel settore delle manutenzioni dei binari appare chiaro che la parte elettrica fosse stata montata al contrario – dice l’esperto, che preferisce mantenere l’anonimato –. Giovedì notte la squadra di operai è sicuramente intervenuta togliendo la linea elettrica nello snodo e scollegando i cavi nella scatola dei contatti. Una volta finito il lavoro hanno rimontato fisicamente i collegamenti, probabilmente invertendo però l’apertura e la chiusura dello snodo.

In pratica quando alla centrale operativa di Bologna segnava chiuso, quindi “dritto”, in realtà lo snodo era rimasto aperto, quindi con “rovescio per la sinistra”. Le prove finali si fanno andando fisicamente a vedere se il binario è chiuso. È un errore che non può avere spiegazioni, quello dei tecnici. Una svista che se fosse confermata sarebbe molto grave".

"Avrebbero potuto fare la prova di concordanza, che dimostra se c’è stato un errore in qualche punto della linea.

Probabilmente questo test non è stato fatto", sottolinea il tecnico le cui parole sono riportate da Il Giorno, che poi aggiunge: "Quello che è accaduto non è giustificabile con la stanchezza o i turni pressanti degli operai, perché si tratta di personale altamente qualificato, esperto e sottoposto a controlli costanti da parte dell’azienda".

