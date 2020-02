Ferrovie, Trenord smentisce Balotta: "Caravaggio attivo, stop per ordinaria manutenzione"

Trenord controbatte sul nuovo convoglio in servizio in Lombardia.

Sul treno Caravaggio, da poco messo in circolazione, “mercoledi sera sono state svolte attività di manutenzione programmata e dei controlli dai tecnici Hitachi.

Attività del tutto normali quando nuovi treni vengono immessi in linea. Giovedì il treno ha svolto regolare servizio senza nessun problema”.

Lo precisa la stessa compagnia, dopo il comunicato diffuso da Dario Balotta di Europa verde secondo cui il treno, in servizio “da lunedì 3 febbraio sulla linea Como-Monza-Rho è già stato messo in garage” dallo scorso giovedì, giorno in cui secondo Balotta sarebbero state “sospese le corse” per “evidentemente dei problemi tecnici non ancora risolti o, peggio, dei difetti da individuare”.

Pronta la replica di Trenord, che ha smentito lo stop del treno: “Non corrisponde assolutamente al vero quanto riportato da Balotta, che ci ha ormai abituato alle sue consuete menzogne, sul nuovo treno Caravaggio che invece viene apprezzato dai nostri utenti che lo stanno usando in questo giorni”.