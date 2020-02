Ferrovie: iniziata la rimozione dell'ETR 400 deragliato a Livraga

Ha avuto inizio questa mattina la rimozione dei detriti proiettati dal Frecciarossa deragliato ieri mattina presso il PM Livraga.

Contestualmente si procede alla ricerca di pezzi significativi del treno che si sono staccati nell'impatto e che potrebbero arrivare a spiegare meglio la dinamica di quanto accaduto.

Tutto questo lavoro si sta tenendo all'esterno della zona tuttora sotto sequestro in cui si trovano il treno, nella stessa posizione di ieri, e l'unità di testa, sganciatasi dal resto del convoglio. Sul posto è prevista la presenza per tutta la giornata di 8 volontari di Protezione civile il mattino e 8, in una nuova squadra, il pomeriggio insieme alla rappresentanza di tutte le forze dell'ordine.

Intanto, in segno di protesta dopo l'incidente, dalle 9 alle 17 si fermerà il personale di Usb, Cat, Cub e Sgb e, dalle 12 alle 14, si prevede lo stop degli aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast-Confsal, Ugl Taf e Orsa.