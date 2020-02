Ferrovie, treno deragliato: cancellazioni e ritardi fino a 60 minuti per Alta Velocità e regionali

Fino a un’ora di ritardo per i convogli AV e una media di 10 minuti per i treni regionali, quelli dei pendolari.

Inizia così la giornata tra Bologna e Milano dopo l'incidente delle 5.35 di Lodi. RFI e Trenitalia stanno riprogrammando i piani per l'intera giornata e tra qualche ora verrà stilato un nuovo piano con orari, cancellazioni e deviazioni programmate per evitare di imbottigliare il traffico sulla linea tradizionale tra Piacenza e Milano in cui vengono instradati tutti i convogli.

La tratta AV interessata dal deragliamento è infatti bloccata e lo resterà per tutto la giornata per gli accertamenti di rito dell’autorità giudiziaria e la successiva rimozione del treno coinvolto.

Tutte le Frecce vengono immesse sull'altra linea provocando però disagi a tutta le rete, compresa quella dei pendolari.

Secondo le ultime informazioni, a breve il gruppo FS darà maggiori chiarimenti su quali treni verranno deviati e cancellati per alleggerire il traffico. Le cancellazioni saranno concentrate nella fascia mattutina.

I disagi per i passeggeri, compresi quelli che provengono dal Centro o dal Sud Italia sulla tratta ad alta velocità, crescono di ora in ora, così come i rallentamenti e i ritardi che rischiano di aumentare fino all'ora di pranzo superando la soglia dei 10 minuti per i treni locali e dei 60 per le Frecce.