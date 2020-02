Ferrovie, Germania: DB mostra i nuovi terni Intercity a Berlino

Deutsche Bahn porta altri treni a lunga percorrenza sui binari.

17 treni a due piani di fabbricazione Stadler, rafforzeranno temporaneamente la flotta di veicoli esistente. Le prime nove EMU saranno in servizio sulla nuova linea Intercity Rostock - Berlino - Dresda dall'8 marzo. DB ha rilevato queste automotrici ferrovia austriaca Westbahn.

Dipinto di fresco nel design IC bianco con fascia rossa, il primo nuovo treno a due piani si è presentato al pubblico nella stazione centrale di Berlino.

Berthold Huber, membro del dipartimento passeggeri di DB ha detto: “L'ultimo arrivo nella flotta consente un ciclo di viaggi di due ore tra Rostock, Berlino e Dresda. Con nuovi treni e nuove offerte, stiamo contribuendo passo dopo passo alla protezione del clima e al cambiamento della mobilità in Germania".

I nuovi treni Intercity sono EMU da quattro elementi con 300 posti a sedere. Hanno WiFi, un sistema di prenotazione, moderni sistemi di informazione per i passeggeri e abbastanza spazio per i bagagli e otto biciclette. Bevande e snack sono disponibili in due distributori automatici.

Le ampie finestre sui due piani e le varie aree "salotto" contribuiscono a rendere piacevole il viaggio. I passeggeri con mobilità ridotta salire sul treno attraverso una rampa che viene aperta all'abbisogna. Sono previsti due spazi per sedie a rotelle e un bagno per disabili. Un sistema di segnaletica in Braille facilita inoltre l'orientamento.

La linea interurbana Dresda - Berlino - Rostock fa parte della nuova strategia aziendale "Strong Rail" con la quale DB vuole portare più traffico sulle ferrovie. L'obiettivo è raddoppiare il numero di viaggiatori a lunga distanza a 260 milioni di clienti all'anno.

Il volume degli acquisti per la modernizzazione in corso del trasporto a lunga distanza di DB ammonta a 8,5 miliardi di euro. In totale, Deutsche Bahn sta investendo ben oltre dodici miliardi di euro nella sua flotta di veicoli.

Foto Deutsche Bahn