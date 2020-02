Ferrovie: ancora un Rock per l'Emilia Romagna (via Roma)

Dovranno aspettare ancora un po' i pendolari romani per viaggiare sui nuovi convogli di Trenitalia.

I rumors di cui abbiamo dato un anticipo ieri, dopo una verifica più approfondita si sono dimostrati confermati solo in parte.

È infatti vero che un treno Rock sarebbe previsto a Roma la prossima settimana, con arrivo probabilmente già martedì prossimo dagli stabilimenti Hitachi di Reggio Calabria, ma lo stesso dovrebbe ripartire nei giorni seguenti per Bologna per entrare nella dotazione dell'Emilia Romagna.

La buona notizia, in tutto questo, è che l'ETR 421 in arrivo, probabilmente il n.008, potrebbe sostare a Roma Smistamento per scuola, il che farebbe pensare che l'arrivo di questi treni anche nel Lazio sia effettivamente vicino.

Dalle ultime informazioni che abbiamo raccolto e che ribadiamo sempre non sono da ritenersi ufficiali, si parlerebbe di prime consegne entro maggio con inizio del servizio regolare a giugno.

Torneremo senz'altro in argomento nelle prossime settimane.