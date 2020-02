Ferrovie, Roma: chiusa la Termini - Centocelle per carenza di personale, ira dei pendolari

Già messa in ginocchio da traffico incontrollato, problemi di immondizia e strade con buche grandi quanto crateri, la città di Roma deve combattere ogni giorno contro i mezzi pubblici che non funzionano.

Questa mattina si è raggiunto l'ennesimo alto livello con la ferrovia urbana Termini - Centocelle chiusa.

La linea è stata infatti fermata non per un guasto ai binari, alla rete elettrica o alle vetture ma per «indisponibilità di personale», fa sapere ATAC. Prevedibile, allora, la reazione furiosa degli utenti.

Potrebbe trattarsi di un picco di messe in malattia, anche se tra i cittadini ormai esasperati da una città che non funziona non viene esclusa una sorta di sciopero bianco. ATAC, nel frattempo, invita ad utilizzare la linea bus 105 e la metro C, in sostituzione del "trenino" che quotidianamente traghetta migliaia di persone.

La speranza, per i poveri romani, è che durante la giornata la linea possa tornare attiva.