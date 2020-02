Ferrovie: in arrivo il primo Rock per la Regione Lazio

Dovrebbe esserci anche il Lazio, presto, tra le regioni che avranno i nuovi treni Rock di Trenitalia.

I convogli, che sono già in circolazione in diverse regioni del nord Italia, tra cui Emilia Romagna, Veneto, Liguria e sotto il nome di "Caravaggio" anche in Lombardia, starebbero per arrivare anche a Roma.

Secondo indiscrezioni raccolte non ufficiali, che per tali vanno prese, già forse la prossima settimana un ETR 421 a quattro elementi potrebbe raggiungere la Capitale per essere presentato a stampa e autorità e quindi entrare in servizio regolare sulle ferrovie regionali.

Il treno, se i calcoli che abbiamo fatto sono corretti, dovrebbe provenire dallo stabilimento di Hitachi Rail di Reggio Calabria.

Questi rumors farebbero il paio con quanto comunicato nelle conferenze stampa dei mesi scorsi, allorquando si parlò di inizio 2020 per la Regione Lazio per avere i primi nuovi convogli. In totale il loro numero dovrebbe essere di 65 unità con un rinnovamento totale del parco regionale previsto entro il 2023.

Progressivamente, dunque, è prevedibile ipotizzare lo smistamento dei TAF, datati 1996 ma oggetto di diverse riqualificazioni, ad altre regioni d'Italia.

Torneremo in argomento con conferme o smentite nei prossimi giorni.