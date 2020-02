Ferrovie: il rapporto Pendolaria di Legambiente certifica il divario tra Nord e Sud

È stato mostrato oggi il rapporto annuale "Pendolaria" di Legambiente.

Il disegno che ne viene fuori è come sempre in chiaroscuro. Secondo i dati forniti al Sud i treni sono vecchi (età media 19,3 anni rispetto ai 12,5 anni al Nord) e pochi, e viaggiano su linee in larga parte a binario unico e non elettrificate.

A dieci anni dall'entrata in servizio delle linee ad alta velocità, dunque, nel 2019 l'Italia del trasporto ferroviario risulta spaccata in due, con il Sud in piena emergenza.

"I trasporti sono l'unico settore che in Italia ha visto crescere le emissioni dal 1990; dobbiamo accelerare il cambiamento con l'obiettivo di raddoppiare il numero di viaggiatori giornalieri sui treni regionali e metropolitane, dagli attuali 5,7 a 10 milioni", ha detto il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini.

In dieci anni il bilancio è piuttosto chiaro: 74 nel 2008, 144 nel 2019. I passeggeri trasportati sui treni AV di Trenitalia sono passati dai 6,5 milioni del 2008 a 40 milioni nel 2018, con un aumento del 517%. Tra le notizie che possono far sperare i pendolari, c'è l'arrivo di nuovi treni: sono 2.894 quelli in servizio nelle regioni ogni giorno. L'età media dei convogli sulla rete ferroviaria regionale sta sensibilmente calando (in particolare al Nord e nel Centro Italia) ed è arrivata a 15,4 anni.

Anche in Sicilia si è recuperato in parte il crollo dei passeggeri avvenuto negli ultimi anni, e oggi sono 42mila i viaggiatori al giorno.

Negativa invece la situazione in Campania, dove tornano a calare i passeggeri, dai 467mila del 2011 a 262mila nonostante negli ultimi anni il trend fosse in miglioramento. In negativo anche i dati in Molise (-11% di passeggeri e la Termoli-Campobasso chiusa), in Umbria e soprattutto in Basilicata, dove il calo si attesta sul 34%.

Nelle aree urbane spicca il maggior ritardo infrastrutturale italiano rispetto ai Paesi europei. La dotazione di linee metropolitane nel nostro Paese si limita a 247,2 chilometri (in sette città in cui vivono circa 15 milioni di persone), lontano dai valori del Regno Unito (oltre 672 km), della Germania (649,8 km) e della Spagna (609,7 km). Il totale di chilometri di metropolitane italiane è inferiore o uguale a quello di singole città come Madrid (291,3 km), Londra (464,2 km) o Parigi (221,5 km).