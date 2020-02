Ferrovie: primo giorno di servizio per i Caravaggio di Trenord in Lombardia

Tira una nuova aria in Lombardia.

Da questa mattina, come da programma, il primo nuovo treno Caravaggio di Trenord regolarmente è in servizio sulla S11 Rho-Milano-Como.

Il primo convoglio effettuato dal nuovo treno di Hitachi Rail è stato il regionale 25221 Rho 6.43-Milano P. Garibaldi 7.09-Monza 7.27-Como S. Giovanni 8.11

Entro il mese di aprile saranno 5 i nuovi convogli in circolazione sulla linea. Ricordiamo che i nuovi convogli acquistati da FNM e Ferrovienord - 105 Caravaggio prodotti da Hitachi, 40 Donizetti monopiano a media capacità realizzati da Alstom per percorrenze veloci, 31 Colleoni di Stadler con motori diesel-elettrici per linee non elettrificate - consentiranno progressivamente di cambiare volto alla flotta del servizio offerto ogni giorno nella Regione a oltre 810mila viaggiatori con 2300 corse.

Foto Trenord