Ferrovie: nel futuro di Flixmobility più Flixtrain e meno Flixbus

Flixbus, azienda leader del mercato degli autobus a lunga percorrenza non nasconde un principio di crisi.

La società tedesca ha infatti reso noto nei giorni scorsi di volersi concentrare maggiormente sul trasporto ferroviario a scapito dei servizi di autobus nelle aree meno convenienti.

Sette anni dopo la sua fondazione la compagnia sta perdendo passeggeri in madrepatria, in Germania. Il suo modello di business è sottoposto a pressioni estreme, ha dichiarato il fondatore e amministratore delegato di Flixmobility André Schwämmlein.

“La nostra attività in Germania si sposterà sicuramente verso la ferrovia”, ha affermato. Oltre agli autobus a lunga percorrenza, la compagnia gestisce anche treni sempre a lunga percorrenza con il marchio Flixtrain.

Secondo i dati ufficiali che sono stati diramati qualche giorno fa, Flixbus e Flixtrain hanno trasportato un totale di 22 milioni di passeggeri in Germania nel 2019, circa 700.000 in più rispetto all’anno precedente.

Ciò nonostante, a conti fatti, chi tira la carretta è Flixtrain che rispetto all'anno precedente continua a crescere. Flixbus, per contro, ha registrato meno passeggeri rispetto all’anno precedente anche se non sono stati forniti dati separati ed è quindi impossibile sapere a quanto ammonti la defezione.

Complici gli aiuti statali varati dalla Germania per le ferrovie Schwämmlein prevede che un minor numero di passeggeri saliranno sugli autobus in futuro mentre sarà crescente il numero di quelli che si rivolgeranno ai treni.

Pochi giorni fa, Flixbus aveva annunciato i primi tagli. “Non saremo in grado di collegare le aree rurali come facciamo oggi. Dovremo tagliare le corse, ridurre le linee e i posti di lavoro andranno persi”, ha detto Schwämmlein al Wirtschaftswoche.

Flixbus critica il governo tedesco che ha ridotto l’IVA per i viaggi in treno da 50 chilometri dal 19% al 7%. Flixbus ha annunciato resistenza legale contestando il fato che la stessa misura non sia stata adottata per gli spostamenti in autobus.

Foto Alex Weber