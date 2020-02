Ferrovie, Polonia: i detenuti puliranno le carrozze di PKP

350 detenuti lavoreranno per le ferrovie polacche PKP pulendo le carrozze.

Lo ha dichiarato il vice ministro della giustizia Michał Wójcik durante una conferenza stampa affermando che l'esperimento di questo progetto è stato positivo e che diversi reclusi hanno già iniziato a lavorare.

Ora i detenuti inizieranno a lavorare in tutto il paese, e dodici unità ferroviarie coopereranno con 17 unità penitenziarie. I lavori di pulizia dei treni saranno destinati a carcerati che non minacciano la sicurezza e non hanno commesso crimini gravi, che ad esempio hanno infranto leggi finanziarie o non hanno pagato gli alimenti in caso di divorzio.

Questo lavoro fa parte del processo di riabilitazione e avrà luogo dopo la fine di un determinato corso. Nell’ambito del programma “Lavoro per i detenuti”, quasi il 60% dei carcerati lavora già mentre sconta la pena. I salari dei detenuti sono destinati alla costruzione di luoghi di lavoro nelle carceri e per il fondo giudiziario per le vittime di reati.