Ferrovie: Dieci anni di ItaliaCamp, Battisti: “Piano industriale FS mette al centro le persone”

All'aeroporto Fiumicino di Roma si sono svolte le celebrazioni per il decimo anno di età di ItaliaCamp, l’organizzazione che si propone di sviluppare processi di innovazione sociale ad impatto positivo, creando connessioni tra istituzioni, aziende, associazioni e università, nata per iniziativa di alcuni laureati alla Luiss.

All'incontro, che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sono intervenuti i vertici di numerose aziende socie e fondatrici di ItaliaCamp, tra cui Ferrovie dello Stato Italiane. L’ad del Gruppo FS Gianfranco Battisti per l’occasione ha voluto ricordare lo sviluppo di un Piano industriale che ha messo al centro della sua attività le persone: “Credo che l’idea che aziende

e organizzazioni devono necessariamente massimizzare i profitti sia superata, noi dobbiamo produrre valore condiviso per l'intera collettività. Mi piace pensare che noi come azienda stiamo andando verso questa direzione”, ha voluto evidenziare nel suo intervento il top manager FS, che ha proseguito sottolineando come “la rivisitazione dei modelli di business che mette le persone al centro è la strada che si è deciso di intraprendere per produrre valore condiviso per la collettività, verso un modello di giustizia sociale”.

Gli ambiti su cui ItaliaCamp si concentrerà nel prossimo futuro spazieranno dall'alfabetizzazione digitale agli hub di connessione, dall'economia carceraria alle officine del Mezzogiorno, fino alla “scuola dell’umano”.

Fonte e Foto FS News