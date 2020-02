Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana che si è appena conclusa.

Ormai sempre più città chiedono un collegamento con l’Alta Velocità, è notizia della settimana il probabile arrivo di un Frecciarossa a Battipaglia (Ferrovie: arriva la fermata dei Frecciarossa a Battipaglia).

Sul fronte delle infrastrutture, invece, tante sono le richieste per l’apertura o il miglioramento delle linee ferroviarie. Così se da un lato si torna a chiedere la riapertura della ferrovia Civitavecchia-Orte (Ferrovie: chiesta la riapertura della ferrovia Civitavecchia-Orte), dall’altro in Abruzzo si chiede la realizzazione della linea AV Roma-L’Aquila-Pescara (Ferrovie: linea AV Roma-L’Aquila-Pescara convegno e tavolo tecnico con l’Ad di RFI) o la velocizzazione della attuale Pescara/Avezzano (Ferrovie: "Prioritaria velocizzazione della Pescara/Avezzano") e in Liguria appare prioritario il raddoppio della linea La Spezia-Parma (Ferrovie, per Laghezza il raddoppio della linea La Spezia-Parma è una priorità).

Intanto in Lombardia, dove la situazione del servizio ferroviario gestito da Trenord e sempre più in crisi, una boccata di ossigeno potrebbe arrivare con i nuovi Caravaggio, in servizio regolare dal prossimo lunedì (Ferrovie: lunedì 3 febbraio scatta l'ora del "Caravaggio" in Lombardia).

A proposito di crisi, continua la difficile situazione per Bombardier (Ferrovie: nubi sullo stabilimento Bombardier di Vado, parte la cassa integrazione), mentre l’azienda consegna in settimana altre due locomotive 494 a Dinazzano Po (Ferrovie: Bombardier consegna le 494 a Dinazzano Po).

Sembra fantascienza, ma è notizia della settimana la nascita di "Hyperloop Italia" il progetto di "treno" superveloce che promette di viaggiare a ben 1.200 km/h abbattendo la distanza tra le sue destinazioni (Hyperloop: nasce "Hyperloop Italia", 6 progetti e presto altrettanti studi di fattibilità).

Tante le iniziative da segnalare in occasione dell’anno del treno turistico, prima fra tutte la tappa di apertura a Pistoia (Ferrovie: si presenta a Pistoia la prima tappa dell'anno del treno turistico), poi il primo viaggio del Porrettana Express (Ferrovie: Porrettana Express, il primo viaggio del 2020), e il debutto a fine febbraio dell'ETR 252 "Arlecchino" (Ferrovie: il 25 febbraio debutta l'ETR 252 "Arlecchino").

Inoltre per tutto il 2020 sarà possibile visitare il Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa a prezzo vantaggioso (Ferrovie, Museo di Pietrarsa: ingresso scontato in occasione dell'anno del treno turistico), museo che grazie all'iniziativa di Fondazione FS Italiane, si arricchisce di un altro pezzo interessante (Ferrovie: Fondazione FS completa il recupero di un bagagliaio postale).

Le notizie dall'estero arrivano stavolta dalla Germania dove DB investe 12,2 miliardi di euro sull'infrastruttura (Ferrovie, Germania: per le DB 12,2 miliardi di euro di investimenti sull'infrastruttura) e attua un’altra iniziativa in favore dell’ambiente incentivando l’uso dell’elettricità verde nella corrente di trazione (Ferrovie, Germania: DB sempre più verde, 60% di elettricità "green" nella corrente di trazione), e dalla Spagna dove arriva un treno charter storico (Ferrovie: attraverso la Spagna con il treno storico di Alsa Rail).

Nell'estremo Oriente intanto, mentre la Cina è alle prese con il Coronavirus che ha ormai quasi isolato il Paese dal resto del mondo anche in seguito alla sospensione dei collegamenti ferroviari (Trasporti, Coronavirus: Hong Kong blocca treni e traghetti verso la Cina continentale), con una inevitabile diminuzione dei passeggeri (Ferrovie, Coronavirus: crolla traffico ferroviario passeggeri in Cina), in Giappone si inaugura un nuovo convoglio AV in livrea dedicata (Ferrovie: un nuovo treno a tema Evangelion sfreccia in Giappone).

Chiudiamo la nostra rubrica settimanale ricordandovi che si è appena svolta la fiera di Norimberga dedicata al settore del modellismo, in occasione della quale ACME ha annunciato l’arrivo della E.626 FS (Ferrovie: "botto" di Norimberga, ACME annuncia la E.626 FS).

Foto 2 di Iacopo Grappiolo