Ferrovie: verso l'eliminazione di alcuni passaggi a livello a Terni

L'assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture dell'Umbria, Enrico Melasecche si è incontrato a Roma con i dirigenti nazionali di RFI per risolver alcune problematiche relative alla città di Terni.

Con essi ha esaminato le questioni relative all'eliminazione di due passaggi a livello e la realizzazione di di nuovi sovrappassi ferroviari. "Un incontro da me organizzato - sottolinea - per affrontare nel modo più stringente tutta una serie di problemi ed esigenze della città, alcune delle quali si parla da anni, e che si è svolto in un clima di grande collaborazione".

Si è discusso, in particolare, dell'"eliminazione di un primo passaggio a livello con la creazione di due sottopassi carrabili sulla ferrovia Terni-Sulmona, dietro al nuovo PalaTerni, particolarmente strategico per rendere funzionale dal punto di vista del traffico l'intera area di otto ettari di riqualificazione generale in cui inizieranno i lavori entro breve - spiega - e della realizzazione di un'opera analoga, questa volta a carico dell'impresa che sta curando l'importante lottizzazione di Cospea 2".