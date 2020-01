Ferrovie: un team italo-francese per idrogeno e Torino-Lione

Si rafforza la cooperazione bilaterale tra le Regioni Piemonte e Auvergne Rhone-Alpes per la realizzazione delle infrastrutture a idrogeno in vista della sperimentazione del primo treno a propulsione verde d’Italia e per monitorare e promuovere il collegamento della Torino-Lione valorizzandone le ricadute ambientali.

L'assessore regionale all’Innovazione e all’Ambiente Matteo Marnati e il vice presidente Étienne Blanc, si sono incontrati a Lione con le rispettive delegazioni per perfezionare i punti dell'accordo di cooperazione già stilato il 24 settembre 2019.

Nel corso della riunione si è deciso di dare vita a un team misto italo francese per realizzare le infrastrutture della rete a idrogeno e per accelerare l’iter di completamento della linea ad alta capacità Torino-Lione.

«Grazie a un team misto italo francese – ha detto l’assessore Marnati - le due regioni lavoreranno insieme su temi cruciali per le nostre politiche ambientali e per la competitività delle imprese della Green Economy: sulla Torino-Lione, sul progetto Alpi Verdi e sulla filiera strategica dell'idrogeno»