Ferrovie: Ponte di Paderno, treni e auto mai più in contemporanea

È destinata a cambiare la situazione del Ponte di Paderno una volta completata la ristrutturazione.

Quando il Ponte San Michele verrà riaperto anche al traffico ferroviario, con il ripristino della Milano – Bergamo via Carnate, attualmente interrotta tra Paderno d'Adda e Calusco, gli automobilisti non potranno circolare sul piano superiore contestualmente con il passaggio dei treni al livello inferiore.

Lo ha reso noto RFI quest'oggi, durante una riunione convocata dal sindaco di Paderno Gianpaolo Torchio, a cui hanno partecipato il primo cittadino di Calusco Michele Pellegrini oltre a rappresentanti delle province di Lecco e Bergamo, funzionari dei vigili del fuoco, sanitari di Areu, volontari della Protezione civile e delegati del Parco regionale Adda Nord.

Durante l'incontro si è discusso della gestione degli interventi di sicurezza da parte dei soccorritori che devono passare da una sponda all'altra in caso di necessità. Essi devono fare i conti sia con i limiti di carico che ad esempio non consentono il transito delle autobotti dei pompieri, sia con il senso unico alternato regolato con un semaforo che rallenta il passaggio dei mezzi d'emergenza.

Al momento, per risolvere il problema, sono allo studio diverse soluzioni, ma l'unica certezza è che una volta ripristinata la circolazione ferroviaria, treni e auto insieme non potranno circolare per ragioni di sicurezza legate alle vibrazioni e ai carichi, rallentando ulteriormente soccorritori e automobilisti, visto che il treno avrebbe, ovviamente, la precedenza.