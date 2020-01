Ferrovie, il Papa a Bari, attesi in 40mila: treni straordinari e maxi parcheggi

Si è messa in moto la macchina organizzativa per la visita di Papa Francesco a Bari, il 23 febbraio, in occasione della quale sono attesi circa 40mila fedeli.

Ieri si è svolta al Comune di Bari una riunione operativa per coordinare il sistema di trasporto extraurbano ed urbano a disposizione di coloro che arriveranno nel capoluogo pugliese.

Per l’evento ci saranno più treni, più servizi di accoglienza in stazione per i fedeli, 8 aree parcheggio per i circa 200 bus, predisposizione delle zone di sosta dei mezzi per disabili e per i residenti.

La società ferroviarie che operano in Puglia, ovvero Trenitalia, Ferrotramviaria, FAL, e FSE istituiranno convogli straordinari, garantendo più di 30 corse nell'intera giornata, a partire dalle 5.30.

La stazione centrale di Bari sarà attrezzata per accogliere e indirizzare al luogo dell’evento il flusso di persone con il piazzale antistante liberato dalla sosta dei mezzi privati e dei taxi e transennato, dotato di una decina di bagni chimici e di un pannello informativo.

Da lì i fedeli saranno indirizzati dai volontari lungo il percorso pedonale di via Sparano, che sarà presidiato per l’intera durata dell’evento.