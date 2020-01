Ferrovie: sassaiola contro il treno Saronno-Seregno a Ceriano Laghetto

Laddove non lo fanno i ritardi, i problemi li creano persone disagiate.

Una sassaiola è piovuta due giorni fa contro il treno Saronno-Seregno, sul territorio di Ceriano Laghetto, nei pressi dei “boschi dello spaccio”.

Qualcuno evidentemente senza altro di meglio da fare si è "divertito" a fare il “tiro a segno” contro un convoglio in arrivo. Per fortuna oltre allo spavento non si è registrato alcun ferito fra i viaggiatori.

A bordo del convoglio, chi si è dovuto fermare, c’erano tra l’altro alcuni agenti della polizia ferroviaria, che sono subito scesi in cerca dei responsabili, che sono però riusciti a darsi alla fuga.

Il fatto è accaduto al treno delle 20.05 partito da Saronno e preso di mira come detto a Ceriano Laghetto.

Al momento sono in corso le indagini degli agenti della Polfer nel tentativo di individuare il responsabile, o i responsabili di questo episodio, duramente stigmatizzato dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.