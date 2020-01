Ferrovie: nubi sullo stabilimento Bombardier di Vado, parte la cassa integrazione

Tanto tuonò che, alla fine, purtroppo piovve.

Dodici mesi di cassa integrazione a rotazione per 195 lavoratori. Questo quanto emerso ieri pomeriggio dal vertice convocato al Mise, il ministero dello sviluppo economico relativo allo stabilimento Bombardier di Vado Ligure. Fino ad aprile e comunque nei momenti di maggiore mancanza di lavoro il fermo produttivo sarà imposto ad un numero di lavoratori variabile tra i 100 e i 127.

Una situazione preoccupante per i sindacati. Andrea Mandraccia, segretario provinciale della Fiom Cgil afferma: «Non ci hanno detto ancora una volta, nonostante girino da giorni informazioni non meglio dettagliate su possibili trattative tra Bombardier – Hitachi – Alstom e Siemens, chi possa essere il possibile futuro partner per Bombardier.

La cassa non è uno strumento che abbiamo scelto per un momento di congiuntura negativo ma per salvaguardare il sito di Vado da una possibile chiusura che avverrebbe, in assenza di carichi di lavoro consistenti e duraturi nel tempo».

Le poche buone notizie vengono da Kassel in Germania da dove in aprile dovrebbe arrivare un'opzione per costruire a Vado 10 TRAXX DC 3, in un primo tempo destinati alla Germania, ma al momento non ci sono certezze sulla seconda tranche di 494 per Mercitalia Rail che potrebbero essere 20 oltre alle 40 già consegnate.

Sempre sul vago anche le notizie che darebbero per imminente lo sblocco per costruire insieme a Hitachi Rail 14 convogli ETR 400 - Frecciarossa 1000 per l'alta velocità e fumosa anche la situazione sugli altri 23 "Zefiro" che Trenitalia dovrebbe destinare all'alta velocità spagnola.

Mandraccia conclude: «Potremmo mettere insieme piccoli ordini da sei mesi un'anno di lavoro, ma questo non risolve i problemi di continuità produttiva del sito vadese».

Lunedì intanto sono previste le assemblee in fabbrica con i lavoratori e non si escludono nuovi scioperi.