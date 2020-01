Ferrovie: la psicosi Coronvirus fa paura sui treni e sulle navi

Il Coronavirus crea grossi problemi alla mobilità, anche ferroviaria.

Il premier russo Mikhail Mishustin ha firmato un ordine per chiudere la frontiera in estremo oriente per evitare il propagarsi del nuovo virus.

Ieri la vice premier russa, Tatiana Golikova, aveva fatto sapere che i collegamenti ferroviari tra Russia e Cina, a partire dal 31 gennaio, saranno sospesi, con l'eccezione del treno diretto Mosca-Pechino. «I treni si muoveranno sulla rotta Mosca-Pechino, Pechino-Mosca», ha detto ieri Golikova alla fine di un incontro della sessione operativa per la prevenzione della diffusione del nuovo coronavirus in Russia, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax.

Intanto sempre nella giornata di ieri la psicosi è arrivata anche in Italia.

Momenti di tensione ci sono stati infatti sul treno Frecciabianca partito da Roma e diretto a Bari dove un uomo di 38 anni, accusando un malore, ha temuto di essere stato contagiato dal Coronavirus essendo stato recentemente in Cina. L'uomo, residente nel barese, durante la corsa ha avvertito capogiri e mal di pancia e si è rivolto al capo treno. Giunto all'altezza della stazione Ferroviaria di Foggia, è stato fatto scendere dal treno ed è stato immediatamente visitato da personale del 118.

I medici sin da subito hanno notato che l'uomo non presentava i sintomi del virus bensì quelli tipici di un attacco di panico. Ciò nonostante è stato trasportato in ospedale dove è stato applicato il protocollo operativo per lo screening del coronavirus risultando non contagiato e, verso sera, è stato dimesso.

La crisi, tuttavia, non è solo sui treni ma anche sulle navi.

Due casi sospetti di Coronavirus sono infatti in questo momento in isolamento nell'ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. Moglie e marito cinesi di Hong Kong con febbre e problemi respiratori, sono stati già raggiunti dai medici dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma per realizzare i test.

Secondo quanto si è appreso gli altri passeggeri, 6.000 circa, al momento non potrebbero scendere dalla nave.